Историческият парк в Неофит Рилски отбелязва 3 март

Снимки: Исторически парк

Историческият парк ще отбележи Националния празник на България с мащабна тържествена програма, посветена на Освобождението на страната.

Събитието се организира изцяло само от екипа на Исторически парк като културно-историческа инициатива, посветена на българската памет и достойнство, съобщават оттам.

Програмата включва историческа възстановка, церемониален момент със знамето на България, патриотична музикална част и специални активности за семейства и деца, обясняват организаторите.

Програмата

10:00 ч. – Отваряне на комплекса

Посрещане на гостите с възрожденска музика и тематична атмосфера. Свободно посещение на обектите в Исторически парк.

11:30 ч. – Сбор на участниците

Историческо построение на дружина от Освобождението и заемане на местата от официалните гости.



12.00 ч. Възпоменателно факелно шествие „По стъпките на свободата“

12:05 ч. Празнична програма „Цената на свободата“

• Опълченците на Шипка част от цикъла от „Епопея на забравените“ посветена на героите от национално- освободителните войни

• Отдаване на почит и минута мълчание в памет на загиналите

• Тържествен ритуал по издигане на националното знаме

• Тържествено слово от ръководството на Исторически парк

• Празнични приветствия от официалните лица

• Фолклорен концерт на танцов ансамбъл „Гергана“

14:30 ч. Общонародно хоро

