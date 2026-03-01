Историческият парк в Неофит Рилски отбелязва 3 март
Снимки: Исторически парк
Историческият парк ще отбележи Националния празник на България с мащабна тържествена програма, посветена на Освобождението на страната.
Събитието се организира изцяло само от екипа на Исторически парк като културно-историческа инициатива, посветена на българската памет и достойнство, съобщават оттам.
Програмата включва историческа възстановка, церемониален момент със знамето на България, патриотична музикална част и специални активности за семейства и деца, обясняват организаторите.
Програмата
10:00 ч. – Отваряне на комплекса
Посрещане на гостите с възрожденска музика и тематична атмосфера. Свободно посещение на обектите в Исторически парк.
11:30 ч. – Сбор на участниците
Историческо построение на дружина от Освобождението и заемане на местата от официалните гости.
12.00 ч. Възпоменателно факелно шествие „По стъпките на свободата“
12:05 ч. Празнична програма „Цената на свободата“
• Опълченците на Шипка част от цикъла от „Епопея на забравените“ посветена на героите от национално- освободителните войни
• Отдаване на почит и минута мълчание в памет на загиналите
• Тържествен ритуал по издигане на националното знаме
• Тържествено слово от ръководството на Исторически парк
• Празнични приветствия от официалните лица
• Фолклорен концерт на танцов ансамбъл „Гергана“
14:30 ч. Общонародно хоро
