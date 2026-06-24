Историческо! България победи световния шампион Италия в Лигата на нациите

Стопкадър Max One

Волейболистите от националния отбор на България победиха световния шампион Италия с 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:9) в двубой от Лигата на нациите на турнира в Любляна (Словения).

България поведе с 1:0 след грешка в атака на италианците. Атака на Камил Рехлицки и Италия поведе с 4:2. Атака на Мони Николов атакува, но бе спрат от блокада - 3:7. Ас на Илия Петков и 5:7. перфектна така по правата на Александър Николов - 6:8. Мощна атака на Александър Николов - 7:8. Ас на Матия Ботоло и световните шампиони поведоха с 13:10. Блокада на Даниеле Лавия и 15:11 за Италия. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Мони Николов атакува за 14:17. Блокада на Джовани Сангинети спря атака на Алекс Грозданов 14:20. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване на България. Атака на Алекс Грозданов в центъра и 15:20. Нова атака на Алекс Грозданов в центъра за 16:21. Леандро Моска изведе "адзурите" до геймбол при 24:17. Блокада на Александър Николов спря атака на Матия Ботоло - 18:24. Камил Рихлицки атакува по правата от зона 4 и 25:18 за Италия в първата част.

Блокада на Алекс Грозданов и България поведе с 3:1. Мощна атака на Алекс Николов и 4:1. Фердинандо Де Джорджи взе прекъсване за Италия. Мощна атака на Аспарух Аспарухов от зона 2 и 6:2. Алекс Николов атакува над блокадата в задно поле за 7:3. Изключителна единична блокада на Александър Николов срещу атака на Камил Рихлицки и 8:3. Ас на Аспарух Аспарухов - 9:3. Фердинандо Де Джорджи взе второто си прекъсване във втората част за Италия. Блокаут на Алекс Николов направи резултата 10:5. Мони Николов пусна технично за 11:6. Мощна атака на Алекс Николов от зона 2 и 12:6. Блокада спря атака на Матия Ботоло за 13:6. Мони Николов атакува още втората топка за 14:8. Националите поведоха със 17:10 след грешка в атака на Италия. Ас на Камил Рихлицки - 12:17. Франческо Сани напарви блокада при атака на Аспарух Аспарухов - 13:17. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Франческо Сани атакува по блокадата за 15:17. Камил Рихлицки би сервис в аут - 18:15. Великолепна игра в защита на Дамян Колев и страхотна атака на Мартин Атанасов - 19:16. Атака на Алекс Николов от втора линия направи резултата 21:18. мощна атака на Алекс Николов по блокадата - 23:19. Франческо Сани би сервис в аут и геймбол за националите - 24:20. Атака в центъра с Илия Петков и България спечели втората част с 25:20.

Третата част започна равностойно до 4:4. Блокада на Алекс Грозданов донесе точка за България в дълго разиграване за 8:8. Ас на Мони Николов и 9:8. Фердинандо Де Джорджи взе прекъсване за Италия. Мартин Атанасов атакува по правата от зона 2 и 10:9. Блокаут на Алекс Николов и 11:9. Аспарух Аспарухов атакува между двойната блокада за 14:13. Атака на Алекс Николов по блокадата и 15:14. Мони Николов пусна технично за 16:15. Ас на Мани Николов и 17:15. Нов аса на Мони Николов и 18:15. Фердинандо Де Джорджи взе прекъсване за Италия. Блокаут на Мартин Атанасов и 19:15. Матия Ботоло би сервис в аут и 20:15. Атака по диагонала на Аспарух Аспарухов и 21:17. Двоен български блок спря атака на Алесандро Боволента за 22:17. Лука Поро реализира за 19:22. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Мощна атака по блокадата на Алекс Николов и 23:20. Ас на Лука Поро намали разликата до 22:23. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Двоен блок на Илия Петков и Алекс Николов спря атака на Камил Рихлицки и геймбол на националите при 24:22. Алекс Николов атакува над блокадата и България спечели третата част с 25:23.

Мощна атака на Мони Николов и 1:0 за България в началото на четвъртата част. Троен блок спря атака на Мтия Ботоло и 2:1. Грешка на Джовани Сангинети и 3:2. Единична блокада на Илия Петков и 4:2. Мощна атака на Илия Петков в центъра и 6:5. Блокада на Мартин Атанасов и 7:6. Атака на Мартин Атанасов по правата от зона 2 и 8:7. Ас на Мартин Атанасов и 10:9. Категорична атака на Аспарух Аспарухов и 12:13. Технична атака на Мартин Атанасов и 16:18. Два поредни аса на Лука Поро и Италия поведе с 21:16. Единична блокада на Илия Петков - 19:23. Ас на Рикардо Сбертоли донесе успеха на Италия в четвъртата част с 25:19, пише Спортал.бг.

Тройна българска блокада донесе първата точка в тайбрека 1:0. Атака на Аспарух Аспарухов по блокадата и 2:2. Последва искане за проверка на италианците, което продължи доста дълго. Националите поведоха с 3:2. Джовани Сангинети бе сервис в аут и 4:3. Блокаут на Аспарух Аспарухов и 5:4. Алекс Николов атакува технично за 6:5. нова мощна атакана Алекс Николов от зона 2 по правата за 7:5. Фердинандо Де Джордже взе прекъсване за Италия. Ас на Илия Петков и 9:6. Блокаут на Мартин Атанасов и 10:7. Тройна българска блокада и 11:7. Фердинандо Де Джорджи взе прекъсване за Италия. Блокада на Алекс Грозданов и 13:7.

БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:8)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро (Стоил Палев)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ИТАЛИЯ: Рикардо Сбертоли, Камил Рихлицки, Матия Ботоло, Даниеле Левия, Леандро Маска, Джовани Сангинети - Габриеле Лауренцано-либеро (Алесандро Боволента, Франческо Сани, Лука Поро)

Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ

Редактор "Екип на Петел",

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