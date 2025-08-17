Историческо постижение на България на световното по волейбол

bgvolleyball.com

Българският национален отбор по волейбол за жени до 21 г. загуби с 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25) пред Бразилия в мач за третото място на Световното първенство за тази възрастова група в Сурабая, Индонезия, пише Сега

Състезателките на треньора Драган Нешич опитаха да държат близка разлика в първите два гейма, но в крайна сметка ги загубиха. Най-успешен за България бе третият гейм, който бе спечелен с 25:14, но след това младите ни волейболистки не успяха да изравнят резултата и загубиха с 21:25 следващия гейм, а с това и мача след близо два часа игра.

Така България не успя да спечели своя първи медал на световно първенство за жени до 21 г., но повтори най-доброто си постижение до момента в тази категория - 4-то място от Мексико през 2009 г. Впрочем, тогава също загубихме от Бразилия в двубоя за бронза.

Класирането ни в Сурабая е втори голям успех в женското направление на волейбола ни тази година след световната титла за девойки под 19 г. през юли в Осиек (Хър).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!