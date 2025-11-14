Историческо участие на Албания на баражите за Световното

кадър: AlbanianScout,Х

Албания си гарантира участие на баражите за Световното първенство през следващата година, след като победи неочаквано трудно аутсайдера в група "К" Андора като гост с 1:0. По същото време Сърбия загуби на "Уембли", така че кръг преди края разликата остава четири точки в полза на "червено-черните".

Албанците владееха топката в близо 70% от времето и отправиха доста удари, но само два от тях бяха точни. В добавеното време на първата част гостите нямаха и късмет, тъй като удар на Джимсити с глава срещна гредата, видя Спортал.

Кристиян Аслани вкара така важния гол в 67-ата минута, когато получи ниско подаване отдясно от Узуни и от движение стреля силно в близкия ъгъл. Рей Манай пропусна много добра възможност да удвои.

Така Албания постигна трета поредна победа в квалификациите с резултат 1:0 и за първи път ще играе на бараж за световно първенство. Андора остава на последното място с едва една точка.

