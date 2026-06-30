Историк: Няма причини да се смята, че икономиката на Русия е на границата на разпада или че масата ще вдигне бунт

Кадър Mark Galeotti, Уикипедия

В резултат от украинските атаки дефицит на гориво се появи не само на Крим, но и в много руски региони.

Историкът Марк Галеоти отбелязва пред Дойче веле, че от него страдат най-вече обикновените руснаци, докато военните продължават да получават необходимото. „Може да се каже, че Владимир Путин изобщо не се интересува какво мислят обикновените граждани – нали те „трябва да страдат, за да защитят родината“. Но „тази ситуация води до нови усещания не само сред населението на страната, но и сред нейното ръководство – че нещата не се развиват в правилната посока.“

По думите на Галеоти, макар обикновените руснаци да остават под заплахата от репресии при прояви на протест, сред ръководството на страната вече се чуват гласове, които казват, че войната е стигнала прага, от който нататък инвестирането на допълнителни ресурси започва да носи все по-малък ефект. И тези хора си задават въпроса: „Може би си струва да замразим фронтовата линия, да задържим това, което сме получили, и да започнем преговори?“.

Засега няма признаци Путин да се колебае, смята експертът. „Но това, че подобни неща се говорят публично, е показателно.“

Означава ли това, че операцията на Украйна, предназначена да принуди Русия към сключване на мир, дава очаквания резултат? Според Галеоти „засега няма причини да се смята, че икономиката на Русия е на границата на разпада, че масата е готова да въстане или ще се стигне до държавен преврат“. Но той се съмнява, че страната ще може още дълго да издържи войната в сегашните ѝ мащаби. „Ще мине още една година и ще се окаже, че щетите, нанесени на руската икономика, са твърде големи. Т.е. е добре поне да се помисли за алтернативи.“

Марк Галеоти казва и следното: „По-рано Русия имаше три основни предимства, които позволяваха справянето с кризите: практически неограничени по обем парични средства, личната легитимност на Путин и най-различни служби за сигурност. Сега всички те са под въпрос. Системата за вътрешна сигурност все още е доста стабилна, но е крехка, тъй като не би могла да се справи с неочаквани кризи“.

Има ли опасност от метеж?

"Путин е човек, видял не само разпада на Съветския съюз, но и на Източна Германия. На това се основава големият му страх – че дори да имаш всякакви служби за сигурност и тайна полиция, те няма да се впуснат да те защитават - така че дори един относително малък протест може да се превърне в нещо драматично“, завява пред ДВ Марк Галеоти.

Той мисли, че Западът продължава да има не съвсем вярна представа за Путин. „Продължаваме да го възприемаме като злодея от филма за Джеймс Бонд, като човек с велик план по Макиавели. Но същевременно трябва да признаем, че той направи катастрофална стъпка, нахлувайки през февруари 2022 година в Украйна с мисълта, че ще извоюва там бърза и лесна победа. Разбира се, той ще се опита да подкопае позициите на Украйна, да разпростри недоволство към Запада и т.н. Но той не разполага със силен план, а просто се опитва да изпробва едно или друго, намирайки се в доста слаба позиция.“

Редактор "Екип на Петел",

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