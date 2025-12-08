Историк: През 1981 г. фриволно е решено, че създаването на България е през 681 г.

Кадър БТВ

Началото на българската държава започва през 632 г. с основаването на Велика България от хан Кубрат.

По думите на проф. Пламен Павлов „малко фриволно“ през 1981 г. е решено, че създаването на България е през 681 г.

„През 681 г. има мирен договор – някакво споразумение между Аспарух и Константин IV Погонат. Излиза, че ако го нямаше това споразумение – България я няма, което, разбира се, не е вярно“, обясни историкът.

„След битката при Онгъла през 680 г. Аспарух премества държавния център на юг от голямата река“ , уточни проф. Пламен Павлов пред bTV.

