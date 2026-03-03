Историк: Разделя ни съвременната интерпретация, а не самата история

Кадър Нова телевизия

Разделя ни съвременната интерпретация на събитията, а не самата история. Ние отново поставяме миналото в жертва на това, което се случва в настоящето – в политически и геополитически план. Това заяви историкът Иван Кънчев в „Интервюто в Новините на Nova”. Той коментира уроците на историята и съвременния прочит на Националния празник 3 март.

По думите му историческите събития в своята последователност са ясни, но днес често биват пренебрегвани. „Трябва да имаме уважение към жертвите, защото българите дават 30 000 жертви в хода на тази война. Често си спомняме само за подвига на Шипка и Стара Загора, но местното цивилно население също е дало хиляди жертви”, посочи Кънчев.

Според него, ако се прибавят и 30 000-те загинали в Априлското въстание, общият брой на жертвите в рамките на две години е близо 60 000 души. Той определи опитите за пренебрегване на тези факти като „подигравка към паметта на нашите предци”.

Историкът обясни, че пренаписването на историята е грешен подход. „Историята трябва да се разказва по начина, по който се е случила. Младото поколение трябва да бъде спечелено чрез разказ за животите, събитията и решенията на отделните личности”, отбеляза той.

Кънчев подчерта, че ролята на историците в XXI век е да бъдат по-смели и да излизат на преден план не само по исторически теми, но и по важни обществено-политически въпроси. „Историята не е точна наука като физиката или математиката, защото опира до чувствата на хората”, каза той.

Относно възпитанието в родолюбие, историкът посочи, че то започва с малки стъпки вътре в семейството. „Родолюбието не е отживелица и не е нещо, което трябва да живее само в миналото. Трябва да имаме чувство за общност и да не се интересуваме само и единствено от себе си”, посочи Кънчев.

По думите му е важно обществото да познава и осмисля историята си, за да може по-добре да се ориентира в предизвикателствата на съвремието.

