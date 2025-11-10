Историк на днешния 10-и ноември: Ако сме смели, ще сме свободни

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Това, което младите хората трябва да знаят за 10 ноември 1989 г., е че става въпрос за едно голямо зло на 20-и век и това е комунизмът. На 10 ноември българският комунизъм до такава степен се е сринал, че извършва вътре в себе си преврат - маха си своя диктатор. Това е просто партиен преврат, няма революция.

Това коментира пред Нова нюз историкът проф. Веселин Методиев, бивш министър на образованието.

10 ноември беше изненада за хората, но не и за партията. Причината е разпад на системата, тъй като е победена от един свят, в който човешкото благоденствие е изведено като основна цел и този свят на идеологически безсмислици рухва. Тай рухва първо икономически, а след това и политически, посочи той.

Ние вече живеем в ново време, разделили сме се с всичко, което е било тогава. В новото време обаче има много фактори, които не са български, които са европейски, евроатлантически. Ние ще съхраним ли демократичния процес, в който изборите са свободни или ще съсипем тази свобода на изборите и ще подчиним собственото си удобство на авторитарна власт? Това не е български въпрос, а американски. И там в момента съдилищата работят по това дали тази власт не е авторитарна, коментира той.

Границата една държава да се превърне от демократична в авторитарна, е много тънка, но нека кажем, че за това не носи сегашния президент на САЩ, а редизца президенти преди това. Защото да се стигне до това хората да гласуват за президент, който до някаква степен е безумен, значи те са претърпели някакви състояние, през които са минали. Не може да се обвинява някаква конкретна личност, посочи той.

Ние сме на разстояние от това, което се случи в САЩ. Това се определя от избирателите. Ако 300-400 хиляди българи решат да не гласуват за статуквото, това статукво се счупва. Ако тези хора излязат да гласуват, ще съсипят всички усилия за компрометиране на изборния процес, посочи професорът.

Трябва да знаем, че част от историческите уроци са научени от едни хора и не са научени от други. Например - да отвоюваш всеки ден правото на свобода е урок, който едни научиха, а други не. С други думи съотношението на хората, които имат памет и са си извели поуки и тези, които са безхаберни - колебанието между тези две групи създава предпоставки за това дали сме по-близо или по-далеч от границата с авторитарната държава, обясни той.

Днешния страх е свързан в по-малките населени места от пълната злоупотреба и спекулация на местната власт. Хората понякога са поставени в условия на абсолютна зависимост в своето всекидневие от това дали кмета е сърдит, дали не се е скарал с жена си. Това се преодолява с усилие да държиш живота в ръцете си и да не зависиш от никого. Това е наистина усилие, да се откажеш от много удобства, да поемеш риск, посочи той.

Ако бъдем смели, ще бъдем и свободни, подчерта историкът.

Според мен най-ненаучения урок, плод на една агресивна пропаганда, е как се стигна до пазарна икономика. Как от една държавна планова икономика се стигна към пазар - свободен, пълен с инициативни и предприемчиви хора. Това се случи в края на миналия век и струва много скъпо политически на хората, които го направиха. Сега все по-често чувам от експерти е една изцяло позната система на финанси от 1997 година, а ние сме в 2025 година. Мисля, че трябва да знаем, че живеем в 2025 година, когато има страшни трагедии. Това сменя парадигмата, философията, посочи той.

