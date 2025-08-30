Историкът доц. Спас Ташев: България трябва да излезе от ролята на пасивен наблюдател по отношение на Северна Македония

кадър: Bulgaria ON AIR

България трябва да излезе от ролята на пасивен наблюдател по отношение на Северна Македония. Това мнение изрази историкът доц. Спас Ташев от БАН в студиото на "Денят ON AIR".

Преди дни управляващите в Северна Македония поискаха гаранции от Европейския съюз, за да впишат българите в Конституцията си.

"Ние като държава и дипломация, ако следим внимателно посланията, които идват от Скопие, трябваше да бъдем добре подготвени за подобна теза, която очевидно се лансира целенасочено. Затова казаното преди два дни лично за мен не е изненада. По-скоро изненада е реакцията на българската официална власт, която за пореден път допуска подобно нещо да мине покрай ушите ѝ. Няма българска реакция. И е ясно, че с този тип пасивна политика трудно ще обърнем политическия процес в Скопие", каза доц. Ташев пред Bulgaria ON AIR.

Той смята, че подобни изказвания от македонска страна имат преди всичко вътрешнополитическа цел. С наближаването на местните избори в Северна Македония управляващите се стремят да мобилизират електората чрез засилване на антибългарската реторика, за да осигурят контрол и на местно ниво.

"България не може да продължава да стои със скръстени ръце, нищо да не казва, леко да размахва заканително пръст и да говори на своето по-малко братче: "Внимавайте, вие не сте прави". Очевидно става дума за систематична провокация. С нашето пасивно поведение няма как да преодолеем задълбочаващата се пропаст между двете страни. Скриваме се от събитията, както щраусът зарива главата си в пясъка. Надяваме се тези процеси да ни отминат, но те не ни отминават", коментира още историкът.

Ташев напомня, че още преди два месеца е било предложено създаването на пост на посланик със специални поръчения по македонския въпрос, но предложението не е било прието от Министерския съвет – ясен знак за липса на стратегия.

Експертът отбелязва, че Северна Македония се опитва да заобиколи условията на европейската преговорна рамка от 2022 г., известна като "френското предложение".

"Тъй като в това предложение е изведено като основно условие промяната на конституцията и вписването на българската общност, нашето внимание е съсредоточено единствено върху това. Но ако сме обективни, в предложението е залегнал и пакетът 5 плюс 1 български искания. В този пакет са включени и договорите с Гърция и България за добросъседство, както и двата протокола. В момента дори се води дело в Скопие за обявяване на втория протокол за нищожен, въпреки че в него ясно са разписани конкретни ангажименти във времето. Междувременно сроковете отдавна изтекоха, а нищо не е направено", каза още доц. Ташев.

Той подчертава, че проблемът с правата и репресиите срещу българите в Северна Македония остава сериозен – при последното преброяване голяма част от тях са били записани като "лица с двойно гражданство", а десетки хиляди домакинства изобщо не са били посетени. Това според него е опит да се минимизира реалният брой на българите в страната.

Относно възможността ЕС да даде гаранции, че конституционната промяна е последното условие, доц. Ташев е скептичен. По думите му рамката вече е договорена и включва множество ангажименти, които не могат да бъдат заобиколени.

