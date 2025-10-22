Историкът доц. Ташев: Мицкоски е без алтернатива в Северна Македония

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Мицкоски е без алтернатива в Северна Македония, защото като държава тя е най-големия работодател, това каза по bTV историкът доц. Спас Ташев. Той обясни, че изразяването на различна позиция там означава риск да загубиш позицията си и да бъдеш напълно маргинализиран.

Историкът описа победата на управляващите от ВМРО-ДПМНЕ като „размазаща” и след нея няма как да се очаква промяна в позицията към България. По думите му дори антисистемните партии в Северна Македония са по-силни от опозицията, на която страната ни разчита за нормализация на отношенията.

„Проспахме 30 години”, каза още доц. Спас Ташев. Той обясни, че в момента медиите в Северна Македония са унгарска и в по-малка степен сръбска собственост. Интересът към българските медии е бил много голям, но те не са платили необходимите авторски права, за да могат да излъчват там.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!