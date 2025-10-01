История за надежда: конете, които помагат на деца със специални потребности

#ДетективътНаДдоброто Георги Ненов разказва вдъхновяващи истории за каузи и общности в новата YouTube поредица на Lidl

Специална видеопоредица представя проектите, спечелили финансиране в най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl“. В епизодите #ДетективътНаДоброто Георги Ненов разказва за своите пътувания и срещи из страната с хората, които превръщат своите идеи в проекти, а проектите – в реална промяна за средата и общносттта си. Камерата следва историите там, където те се случват – сред общностите, семействата и децата, за които подкрепата на програмата е нов шанс и нова надежда.

Първият епизод отвежда зрителите край Бистрица, в конна база „Ахил“. Там Ваня Тодорова посреща деца със специални образователни потребности. „ Конете те приемат такъв, какъвто си. Те не очакват нищо, просто са до теб “, казва Ваня.

Хипотерапията е признат метод в рехабилитацията – движението на коня стимулира мускули и равновесие, „събужда“ мозъчни центрове, а понякога отключва и речта. За деца с аутизъм или хиперактивност конят е живо биополе на спокойствие – бавният му пулс и стабилното му присъствие балансират емоциите. „К огато седнеш върху кон, сърцето ти започва да бие в ритъм с неговото. Дишането става равномерно и напрежението си отива “, споделя Ваня.

Историята ѝ е не по-малко необикновена. Завършила английска филология и работила като преводач, преди повече от десетилетие тя решава да тръгне по съвсем различен път, след като се запознава с конете и конната езда. Записва специална педагогика и ерготерапия, преминава международни квалификационни курсове за прилагане на конна терапия за хора с увреждания и започва работа с деца със специални потребности. Животът ѝ се променя и тя намира смисъл в това да помага на другите чрез силата и търпението на животните.

В конната база децата играят, учат и се забавляват. Тъй като са със специални потребности, всеки напредък в общуването с малките ездачи е голяма победа. Някои се учат да броят до десет, докато яздят, други правят първите си крачки без чужда помощ. А за едно дете първата произнесена дума е „кон“ – момент, който екипът помни с трепет и радост.

За да може това специално място да се развива и да посреща все повече деца, са нужни средства, които от базата осигуряват сами или с помощта на партньори и благодетели. През 2024 г. Ваня и фондацията ѝ „Можем заедно“ кандидатстват и печелят подкрепа в категория #BeFair на програмата „ Ти и Lidl “. Тази категория е посветена на социалното равенство и приобщаването.

„ Всички се усмихваме на един и същи език“, казва екипът на базата. А този език е надеждата. Защото доброто има нужда подкрепа.

Освен проектът на Ваня, в тематичната област # BeFair бяха финансирани още пет проекта от различни краища на България – с. Илинденци, Благоевградско, Бургас, Варна и София, насочени към разнообразни социални групи – деца със специални образователни потребности, майки на деца пациенти, младежи с увреждания, непридружени деца-бежанци.

За седем години от своето създаване най-голямата социално отговорната програма на Лидл България е помогнала много от мечтите на активните граждански организации да се сбъднат. Равносметката дотук го доказва – 195 подкрепени проекта с фонд от близо 1 650 000 лева и близо три милиона достигнати хора от всички краища на България.

Всички истории, които ще ви разкаже Детективът на доброто Георги Ненов следете в youtube канала на Lidl.

И ако имате идея как да промените живота в своето населено място или общност, кандидатствайте до 31 октомври в една от петте области на програмата „Ти и Lidl“ – #BeActive, #BeLocal, #BeGreen, #BeFair и #BeVocal. Повече информация как може да се включите в осмото издание на инициативата вижте в официалния ѝ сайт .

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!