Историята на варненеца Генчо, който замени корабоплаването със строене на куполи

Бай Генчо или още Генчо Купола, разказва за необичайния си път от моряшкия живот до това да се превърне в един от най-разпознаваемите проектанти на куполи у нас.

Роден и израснал във Варна, той прекарва десетилетия в българския морски флот, обикаляйки света по време на активните години на националното корабоплаване. Морето го учи на дисциплина, последователност и отвореност към различни култури – уроци, които по-късно се оказват решаващи за новия му път.

"Аз съм варненец. Роден и израсъл по улиците на Варна. Винаги съм си следвал мечтите. Детската ми мечта беше да пътувам по корабите. Още по време на военната ми служба бях радист. След това завърших корабна радиоелектроника и започнах в Български морски флот като бордови радист", разказва в "Да хванеш гората" по Нова телевизия той.

Неочаквано обаче съдбата го повежда в друга посока.

"Жена ми поиска купол. И понеже аз имам някакви строителни дарби, започнах. След като проектанти ме вкараха в магията на куполите, аз реших да си направя малка оранжерия. Започнах да правя и за други и в един момент усетих, че съм надминал нивото си на компетентност, защото не съм строител. Бях забелязал един руснак, завършил американска школа по куполостроене. Имаше над 90 завършени обекта, написал книга, а той самият е икономист", обяснява Генчо.

Така, по силата на лична необходимост и вдъхновение, в живота му навлизат геодезичните куполи – първо като експеримент, а впоследствие като мисия.

Днес той живее и работи в куполна градина, изградена с помощта на доброволци от цял свят, където се съчетават устойчиво строителство, земеделие и споделяне на знания.

