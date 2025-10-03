Италианец първи скочи да чисти Варна от пороя

Кадър Евгений Станимиров, Фейсбук

Гражданин от Варна показа един прекрасен пример в социалната мрежа.

Ето какво пише г-н Станимиров:

Бернардино (Дино) е италианец, който от години живее във Варна и е приел града за свой.

Обитава една от най-красивите къщи.

Дино има изострено чувство за естетика, ред и обича да изпипва нещата до най-малкия детайл, независимо дали се касае за улицата, на която живее и която често почиства, подредеността на градината в двора му или храстите, които е засадил по протежение на тротоара.

Един "чужденец" с отношение и отговорност към Варна, които липсват на много негови жители.

Често ми казва - "Тук се живее добре, но липсва още малко усилие от всеки, за да бъде още по-хубаво".

Днес следобед, след последното и най-интензивно преваляване, беше от първите, излезли да премахнат съборените от вятъра листа от решетките на шахтите, за да може водата, която беше наводнила част от бул. "Приморски", да оттече.

Освен Дино, имаше и други граждани, които помагаха да се нормализира ситуацията по улиците.

Жена, извела кучето си на разходка, се бе навела и разчистваше с ръце.

Чувството да си заедно с такива хора винаги е хубаво.

P.S. Мисля, че днес всички отговорни фактори се справиха доста добре

