Италианската кухня ще стане част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО

Снимки: Пиксабей

ЮНЕСКО даде първоначалното си одобрение за включването на италианската кухня в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството, предаде БТА, позовавайки се на агенция АПА.

В своята техническа оценка международни експерти препоръчват италианската кухня да бъде официално включена в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

Тази оценка формира основата за окончателното политическо решение, което международният комитет на ЮНЕСКО ще вземе на срещата си, която ще се състои между 8 и 13 декември в Ню Делхи, Индия.

Италианската кухня е определена в официалното досие на заявлението като съвкупност от социални практики, ритуали и жестове, основани на задълбочени познания от страна на местните общности.

Тази мозайка от традиции отразява биокултурното разнообразие на страната, се посочва още в документа, който е активно подкрепен от правителството под ръководството на министър-председателя на страната Джорджия Мелони, допълва още АПА.

