Италианската полиция залови 435 кг кокаин за 70 млн. евро

Пиксабей

Италианската гранична полиция днес обяви, че в южното пристанище Джоя Тауро е заловила „над 435 кг“ кокаин с много висока честота, който на „черния пазар би струвал над 70 млн. евро“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Наркотикът, открит в пристанището в област Калабрия, е бил скрит в пратка от около 1000 пакета фъстъци от Латинска Америка, предназначени за Източна Европа, се казва в изявление на италианската финансова полиция.

Полицията обяви, че кокаинът е открит с помощта на кучета, чието участие в операцията е било „решаващо и ключово“, тъй като те могат да открият „аномалии“ в пратката.

Конфискуването на наркотика нанася „тежък удар“ върху приходите на престъпната организация, стояща зад наркотрафика, съобщи полицията и добави, че през тази година в Джоя Тауро са конфискувани „над 5 тона наркотици на обща стойност около 650 млн. евро“.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!