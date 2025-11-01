Италиански завод на 26 декара в българско село с най-работливо име

Пиксабей

Голям инвеститор с ключова инвестиция у нас.

Завод за производство на индустриални и медицински газове ще се изгражда в землището на село Труд. Той ще се разположи в местността „Кошовете“ на площ от близо 26 декара. Инвеститор е „СИАД България“ ЕООД, което е част от италианския холдинг СИАД Груп. Българският представител е внесъл искане за преценка от необходимостта на ОВОС в РИОСВ Пловдив, предаде Стандарт.

В документацията е посочено, че технологичната част на завода ще се състои от станция за пълнене и инсталация за разделяне на въздуха. Към станцията за пълнене на бутилки и бъндели се предвиждат следните сгради и съоръжения: административна сграда с офисни помещения за работещите в завода, паркинг – с капацитет за около двадесет служебни и други автомобили, както и склад - свободна бетонна площ в зоната за съхранение на празни резервоари и материали, вкл. оборудване за клиентски монтаж. Ще има също отдалечен склад за осигуряване на безопасност при пожар за съхранение на горими газове, склад за клиенти и диспечерска сграда.

Основната функция на станцията за пълнене ще бъде процесът на доставка на индустриални и медицински газове в течна форма, които ще се съхраняват в криогенни резервоари. Втечненият газ ще се газифицира и сгъстява и съответно пълни в бутилки под налягане, които ще се съхраняват за дистрибуция на пазара. Халето за пълнене на индустриални и медицински газове е с капацитет на пълнене около 600 бутилки (до 50 литра) на смяна.

Инсталацията за разделяне на въздух ще бъде оборудвана с въздушен компресор, система за предварително охлаждане и предпречистващ агрегат.





Инвестиционното предложение предвижда изграждане и на нов питеен водопровод с дължина 82 метра, както и три нови сондажа.

Достъпът до имота ще се осъществява по съществуващa улица от регулационния план на гр. Пловдив с трайна настилка. Ще бъдат използвани и съществуващи пътища от републиканската и общинската пътни мрежи.

Основната цел на инвестиционното предложение е да се подобри възможността в България да се произвеждат, съхраняват и дистрибутират индустриални и медицински газове. Очакванията са да се постигне устойчив растеж на компанията и нейното затвърждаване в България, подобрявайки възможността и конкурентоспособността на пазара на индустриални и медицински газове.

СИАД Груп е водеща италианска химическа компания специализирана в производство на индустриални газове, инженеринг, здравеопазване, услуги и индустриални стоки. Притежава няколко собствени завода в Европа и над 70 представителства по света. Газове се използват в много производствени процеси в най-различни отрасли на промишлеността – в хранително-вкусовата промишленост и автомобилостроенето, в химическата промишленост и металургията, в металообработката, както и за много приложения, свързани с околната среда и медицината.

Справка в ДАКСИ показва, че дъщерното дружество „СИАД България“ ЕООД е регистрирано в София през 2003 г. Предметът му на дейност е производство и доставка на индустриални и медицински газове. Първоначално уставният му капитал е бил 6 650 000 лева. През годините той се е увеличавал, като към днешна дата е в размер на 23 313 670 лева.

Първата станция на „СИАД България“ за пълнене на бутилки с технически газове и многокомпонентни смеси е открита през 2000 г. в София. Година по-късно дружеството закупува инсталация за производство на азот и кислород в Пловдив. През 2015 г. в Горна Оряховица е открита пълначна станция за технически газове и газови смеси.

По време на честването на четвърт век в България, компанията отчита стратегическото местоположение на България, позволило да се разгърне голяма част от портфолиото на Групата, а фирмата да участва в глобални, инфраструктурни проекти на територията на страната, вкл. и в Черно море.

