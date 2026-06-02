Италианският Сампдория се прицели в треньора на "Левски"

Снимка: Булфото

Легендарният италиански клуб Сампдория иска да привлече треньора на "Левски" Хулио Веласкес, съобщава изданието genova.repubblica.it, цитирано от Dsport.

Клубът от Генуа, който се състезава в Серия Б, има сериозни амбиции да атакува промоция в елита през новия сезон, след като завърши на 13-о място в последната кампания. Според информация на италианското издание genova.repubblica.it, съществува голяма вероятност испанецът да смени „Герена“ със стадион „Мараси“.

Изданието припомня, че Дон Хулио не е непознато име в италианския футбол. През 2018 г. той беше начело на Удинезе, натрупвайки ценен опит в калчото.

Ключов фактор за интереса към него е новият спортен директор на „Ил Дория“ – Америко Бранко. Двамата са работили заедно в Нидерландия няколко години по-късно. Смята се, че новоизбраният шеф на „моряците“ високо цени качествата на специалиста от Саламанка и именно той настоява за привличането му.

Хулио Веласкес обаче не е единственият кандидат за треньорския пост в Сампдория. В списъка с потенциални наставници личат сериозни имена, което прави избора на ръководството още по-труден. Сред спряганите специалисти са Марк ван Бомел, Ларс Фрийс и Бо Хенриксен, Райън Мейсън и Рафаел Вики.

Редактор "Екип на Петел",

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