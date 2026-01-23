Италианският премиер Джорджа Мелони: Надявам се, един ден да присъдим Нобелова награда за мир на Доналд Тръмп

Кадър Youtube

Премиерът на Италия Джорджа Мелони каза, че се надява един ден Нобеловата награда за мир да бъде присъдена на Доналд Тръмп, особено ако успее "да установи справедлив и траен мир в Украйна".

"Надявам се, че един ден ще можем да присъдим Нобелова награда за мир на Доналд Тръмп и съм убедена, че ако той направи разликата, като установи справедлив и траен мир в Украйна, тогава и ние в крайна сметка ще можем да предложим кандидатурата му за Нобелова награда за мир", заяви тя в отговор на журналистически въпрос след съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.

В Рим тя прие своя германски колега в рамките на междуправителствената среща Италия - Германия, по време на която двете европейски сили подписаха редица споразумения за засилване на стратегическото сътрудничество, както и в областта на сигурността и отбраната, пише БГНЕС.

Тръмп, който на 22 януари представи новия си "Съвет за мир" – първоначално замислен да наблюдава примирието в Газа и възстановяването на територията, но впоследствие трансформиран в орган за разрешаване на конфликти по света – често изразява недоволство, че не е получил Нобеловата награда за мир миналата година, въпреки активната си кампания в тази посока.

