Италианският премиер Джорджа Мелони: Никога не сме признавали самопровъзгласената изборна победа на Мадуро

Италианският премиер Джорджа Мелони коментира събитията във Венецуела в пост във "Фейсбук".

"Проследих ситуацията във Венецуела още от началото на събитията. Италия заедно с основните й международни партньори никога не е признавала самопровъзгласената изборна победа на Мадуро, като е осъждала актовете на репресия от страна на режима и винаги е подкрепяла аспирациите на венецуелския народ за преход към демокрацията", казва Мелони в поста във "Фейсук", видя БТА.

Тя добавя, че "в съответствие с историческата позиция на Италия правителството смята, че външните военни действия не са пътят, който трябва да бъде извървян, за да се сложи край на тоталитарните режими, но в същото време възприема за легитимна една намеса от отбранително естество срещу хибридни атаки срещу собствената ѝ сигурност, както е в случая с държавни образувания, които подхранват и благоприятстват наркотрафика".

"Продължаваме да следим с особено внимание положението на италианската общност във Венецуела, чиято сигурност представлява абсолютен приоритет за правителството", заключава Мелони в поста си.

