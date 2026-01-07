Италианският премиер Джорджа Мелони: Няма да изпращаме войски в Украйна

Кадър Youtube

Италианският министър-председател Джорджа Мелони е информирала както европейските партньори на Украйна, така и представители на САЩ, че Рим не предвижда участие с военен контингент на място като част от евентуални гаранции за сигурност след края на конфликта.

В официално съобщение от кабинета ѝ, разпространено след срещата в Париж на т.нар. "Коалиция на желаещите", се посочва, че Италия остава ангажирана с подкрепата за сигурността на Украйна, допълва Bulgaria ON AIR.

В същото време Мелони е подчертала основните акценти в позицията на правителството, сред които ясно е заявено, че изпращането на италиански войски на терен не се разглежда като опция.

