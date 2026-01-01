Италианският външен министър пътува към Швейцария заради инцидента в ски курорта

Снимка Пиксабей

Италианският външен министър Антонио Таяни планира да посети Кран-Монтана в петък, предвид значителния брой италианци, участващи в инцидентa, пише SkyNews.



Много подробности за жертвите остават неясни, като се очаква идентификацията им да отнеме поне дни.



Но последните данни показват, че 13 италиански граждани са ранени, а други шест все още са в неизвестност, допълва Фокус.



Ски курортът се намира в югозападна Швейцария и много италианци бяха преминали границата, за да посрещнат Нова година там.



В предаване на живо по Tg4 той заяви, че иска да бъде близо до онези граждани, които все още очакват новини за своите близки

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!