Италианският вицепремиер насмете Макрон: "Слагай каската и отивай в Украйна". Париж привика посланика

Кадър Ютуб

Войната е в основата и на разразилия се дипломатически скандал между Рим и Париж. На въпрос за френско-британската инициатива за изпращане на контингенти в Украйна след сключването на примирие, италианският вицепремиер Матео Салвини отправи остра реплика към френския президент, предаде БТВ.

Лидерът на крайната десница призова Макрон "да си вземе каската, бронежилетката, пушката и да отиде да се бие сам".

Италианският министър изрази подкрепата си за политиката на Съединените щати и техния президент Доналд Тръмп по отношение на Украйна.

„С методите си, които понякога може да изглеждат груби или раздразнителни, той успява там, където всички са се провалили“, каза Салвини, наричайки опитите на „европейските армии, европейските превъоръжавания, европейските съвместни дългове за закупуване на ракети“ „макронизиране“ – по очевидно пренебрежителен начин.

Париж определи репликата като "неприемлива" и привика италианския посланик в страната.

„На посланика беше напомнено, че тези забележки противоречат на климата на доверие и историческите отношения между нашите две страни, както и на последните двустранни развития, които подчертаха силни сближавания между двете страни, особено по отношение на непоколебимата подкрепа за Украйна“, каза източник на France24 относно реакцията на МВнР на Франция.

Макрон е сред най-изявените поддръжници на Украйна по отношение на войната ѝ с Русия, работейки с други световни лидери, по-специално с британския премиер Киър Стармър, за да мобилизира подкрепа за Украйна в случай на прекратяване на огъня.

Макрон и Салвини често са изпадали в противоречия през последните години. Макрон вече е бил описван от италианския лидер, който се е поставил начело на най-националистическото крило в страната, като „подстрекател на война“, „лицемер“, „бъбривец“ и „учтив джентълмен, който прекалява с шампанското

