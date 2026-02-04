Италия: Предотвратихме руски кибератаки срещу Зимните олимпийски игри

Кадър Youtube

Италия е осуетила серия от руски кибератаки, насочени срещу Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина. Това заяви италианският външен министър Антонио Таяни.

„Успяхме да предотвратим серия от кибератаки срещу офиси на външното министерство, както и срещу обекти, свързани със Зимните олимпийски игри, включително хотели в Кортина“, каза Таяни по време на посещение във Вашингтон. Дипломатът добави, че атаките били от руски произход.

Италианската полиция съобщи, че от 26 януари насам функционира специализиран екип по киберсигурност, посветен на Игрите, посочва БГНЕС. Целта му е „защитата на критичната инфраструктура и наблюдението на мрежата, както с оглед на обществения ред, така и за предотвратяване на потенциални терористични заплахи“.

По данни на полицията специалисти са разположени в целия регион, в който ще се проведат Игрите — от Сондрио и Белуно до Милано-Тренто.

