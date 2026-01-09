Италия блокирана от стачка във въздушния и жп транспорта

Пиксабей

Днес и утре в Италия се провежда национална стачка във въздушния и железопътния транспорт. През днешния ден стачкува авиокомпанията Easyjet, а от 10:00 ч. до 18:00 ч. местно време авиокомпания Vueling. Протестът на наземния персонал по летищата е от 13:00 ч. до 17:00 ч. местно време.

Всичко това ще създаде неудобства за пътниците през целия ден заради отмяна на полети, забавяния на наземните операции и заради сериозни закъснения на летищата в Милано - „ Линате“ и „Малпенса“, предвид 24-часовия протест там на летищните оператори.

Протестът е организиран от базови синдикати заради неспазване на договорните взаимоотношения. Стачката в железопътния транспорт е 24-часова от 21:00 ч. местно време. Исканията на синдикатите са за повече безопасност и сигурност на служителите в сектора. Значението на обявения още през декември протест се засили още повече, тъй като преди дни до гарата на Болоня беше убит с нож началник-влак.

Стана известно, че на 16 февруари е 24-часовата стачка на пилоти, борден и наземен персонал на националната италианска авиокомпания ITA, предаде БНР.

