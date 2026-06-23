Италия е конфискувала активи на руски олигарси за около 2 милиарда евро след 2022 г.

Снимка Пиксабей

Италия е конфискувала активи на стойност около 2 милиарда евро, принадлежащи на руски олигарси, в рамките на санкциите, наложени след руската инвазия в Украйна през 2022 г., съобщи италианската финансова полиция, цитирана от агенция АНСА.

Според доклада конфискуваните активи включват недвижими имоти, автомобили, яхти, произведения на изкуството и дялове в компании.

Финансовата полиция съобщава още, че между януари 2025 г. и май 2026 г. е разкрила измами с италианско и европейско финансиране на обща стойност над 1,6 милиарда евро, съобщи БТА.

За същия период са били конфискувани активи за 4,7 милиарда евро, за които има съмнения, че са придобити чрез укриване на данъци или данъчни измами. По данни на институцията през разглеждания 17-месечен период са установени 8297 лица, които са укривали изцяло доходите си и не са плащали данъци.

Полицията е идентифицирала и 47 419 души, работили без трудов договор или при други форми на незаконна заетост.

Освен това финансовата полиция е предала на прокуратурата 20 429 души по подозрения за данъчни престъпления.

Редактор "Екип на Петел",

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