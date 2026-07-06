Италия е водеща лятна туристическа дестинация в Европа

Снимка: Пиксабей

През лятото на 2026 г. Италия e водеща дестинация в Европа, изпреварвайки Испания и Франция, констатира Статистическата служба на министерството на туризма.

Изчисленията показват, че Италия потвърждава позицията си на туристически лидер в Европа за това лято с над 51% резервации онлайн пътувания - с девет пункта по-високи от конкурент като Испания и с 19 от Франция, със средна тарифа по-ниска от 153 евро за разлика от Испания и Гърция, посочва БНР.

Най-високи нива на резервации се наблюдават във Венето – над 57,5%, Емилия-Романя, автономните провинции на Тренто и Болцано, във Фриули-Венеция Джулия, Сицилия и Тоскана – всички те със стойности над средните за страната. Най-голям е интереса към районите в близост до езера, следвани от спа центровете и морските курорти.

Силното разширяване на международния туристически интерес към Италия се доказва от 26% увеличение на търсенията онлайн на авиокомпании в сравнение с миналата година. За ваканционния пик през август ръстът бележи над 17%.

Агенция AGI цитира министъра на туризма Джанмарко Маци. Той изтъква отчетеното от Статистическата служба на министерството и уточнява, че, "Италия запазва водещата си позиция като предпочитана дестинация за посетители от цял свят, което е плод на постоянна екипна работа между правителството, бизнеса и индустриалните оператори".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!