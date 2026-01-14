Италия и Полша към съгражданите си: Напуснете Иран

Кадър Х

Италия и Полша призоваха гражданите си да напуснат Иран заради ситуацията със сигурността там, предаде Ройтерс, като се позова на външните министерства и на двете държави.

"Министерството на външните работи на Полша призовава полските граждани да напуснат незабавно Иран и съветва да не се пътува до тази страна", написа ведомството в "Екс", видя БТА.

Външното министерство на Италия също отправи призив към сънародниците си в Иран да напуснат Ислямската република поради опасения, свързани със сигурността. То добави, че в Иран има около 600 италиански граждани и повечето от тях са в Техеран и околностите.

