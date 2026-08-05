Италия изпрати изтребители в Персийския залив срещу Иран

Кадър Ютуб

Италианските военновъздушни сили са разположили изтребители „Юрофайтър“, системи за противовъздушна отбрана и средства за наблюдение в Персийския залив, съобщи агенция „Фокус“. Мярката е част от усилията за защита от атаките на Иран в региона.

В мисията участват и 700 италиански военнослужещи. Заедно с радари, ПВО системи и разузнавателни самолети, те са дислоцирани в бази в Саудитска Арабия, Бахрейн и Кувейт.

Към усилията за възпиране на Иран са се присъединили също Франция, Великобритания и Турция, които също са разположили свои изтребители. Френски самолети „Рафал“ оперират от военновъздушната база „Ал Дафра“ в Абу Даби, като извършват патрули над Обединените арабски емирства.

Британските кралски военновъздушни сили са разположили предварително свои „Юрофайтър“ в базата „Ал Удейд“ в Катар още през януари. Турски F-16 действат от бази в Турция и Кипър.

Според информацията мисиите на френските, британските и турските самолети са с отбранителен характер и целят подкрепа на европейските съюзници в региона, като не се предвиждат удари срещу Иран.

Настоящото разполагане на италиански сили идва, след като през май Рим обвърза военното си участие в района с постигането на примирие в Близкия изток.

Международната мисия е в отговор на засиленото напрежение в Ормузкия проток, където през април Иран атакува с ракети и дронове цели в ОАЕ, Катар и Саудитска Арабия. Кризата доведе и до блокирането на хиляди моряци в залива през юли.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!