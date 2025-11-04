Италия отвърна на Захарова: Отвратителни вулгарни думи

Кадър Фб

В отговор италианският външен министър Антонио Таяни нарече думите ѝ „отвратителни“ и „вулгарни“. Реакцията му беше публикувана от ANSA, предаде Фрог.



„Винаги ще изразяваме солидарност и приятелство с най-слабите, с тези в трудни ситуации, с тези, които са атакувани. Ето защо сме до украинския народ. Защото сме италианци“, каза той.



Той отбеляза също, че когато се случи трагедия, „не може да се спекулира с хората, заклещени под развалините, и ранените работници“:



„Никога не сме правили това: когато в Русия се случваха трагедии, винаги изразявахме солидарност.“



Припомняме, че в деня на срутването на кулата, беше обявено, че Италия подготвя 12-ти пакет военна помощ за Украйна . Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето отбеляза, че това ще бъде 12-тият пакет от началото на пълномащабното руско нахлуване.

Bloomberg съобщи , че пакетът ще включва боеприпаси SAMP/T и ракети за системи за противовъздушна отбрана. Пакетът може да бъде готов до края на тази година, в зависимост от парламентарните процеси.

