Италия покани отстранения украински министър на отбраната за съветник

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Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето съобщи, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост като съветник в Италия, предаде агенция „Ройтерс“.

„Обадих му се ден след неговото уволнение и му казах: 'Кога искаш да дойдеш в Рим и да работиш с мен като съветник?'“, заяви Крозето в интервю за италианския ежедневник „Република“.

Запитан за отговора на Федоров, Крозето споделя, че бившият украински министър е бил трогнат и е приел предложението като „демонстрация на уважение и приятелство“.

Крозето даде висока оценка за работата на Федоров, определяйки го като ключов двигател на военните иновации в Украйна:

„Той е един от онези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле. Федоров помогна на Украйна първо да се противопостави на руската инвазия, а след това да си възвърне инициативата, като промени практиките на бойното поле чрез нови технологии.“

35-годишният бивш украински министър е смятан от привържениците си за технологично ориентиран реформатор, допринесъл изключително много за развитието на украинските способности в областта на дроновете и реформите в отбраната.

Освобождаването му от поста министър на отбраната по-рано този месец предизвика редки за военно време протести в Украйна.

Въпреки че президентът Володимир Зеленски му предложи други държавни постове, Федоров заяви категорично, че няма да приеме нищо друго, освен досегашната си позиция.

Редактор "Екип на Петел",

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