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Италия призова за временно изключване на Испания от Шенген след мигрантския натиск в Сеута, пише .

Италианският външен министър Антонио Таяни призова Испания да бъде временно отстранена от Шенгенското пространство, след като стотици мигранти навлязоха в испанския анклав Сеута от Мароко, предаде АФП.

Шенгенското пространство обхваща 29 европейски държави, които са премахнали граничния контрол по общите си вътрешни граници.

„Подкрепям затварянето на Шенген за Испания“, написа Таяни в социалната мрежа „Екс“.

„Незаконната и неконтролирана миграция представлява заплаха за националната сигурност.“

Той разкритикува и решението на испанското правителство да предостави испанско, а следователно и европейско гражданство на над 500 000 нелегални мигранти.

„Кадрите от Сеута показват колко погрешно е това решение на правителството в Мадрид и как то насърчава трафика на хора“, заяви Таяни.

Вицепремиерът на Италия и лидер на крайнодясната партия „Лига“ Матео Салвини също призова за временно преустановяване на действието на Шенгенското пространство и за по-строга защита на външните граници на Европа.

Редактор "Екип на Петел",

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