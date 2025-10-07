Италия ще поиска примирие по време на Зимните олимпийски игри през февруари

Италия ще внесе предложение до ООН за олимпийско примирие по време на Зимните олимпийски игри през 2026 година в Милано и Кортина д'Ампецо, заяви италианският външен министър Антонио Таяни.

"Рим и Италия винаги са се застъпвали за мир, развитие и растеж. В светлината на Олимпийските игри в Милано и Кортина ще внесем предложение до ООН за олимпийско примирие във всички зони на военните действия, включително Украйна и Близкия изток", цитира думите му агенция АНСА.

25-ите Зимни олимпийски игри ще се проведат в Италия през февруари 2026 година, пише БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!