Италия строи военна база в България

Министерският съвет ще обсъди проект на Споразумение за съвместна работа в защитата между България и Италия, което касае изграждането и експлоатацията на военни съоръжения на територията на военния район „Кабиле“, информираха от прессекретариата на кабинета.

Министър Атанас Запрянов и адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, обсъдиха през юли проекта за изграждане на инфраструктура в „Кабиле“, за който се очаква финансова подкрепа от НАТО. Запрянов подчерта, че България активно работи по създаването на многонационален дивизионен щаб, който ще ръководи формирования на територията ни, с цел укрепване на отбранителните възможности на Алианса в района, предаде Фрог.

Правителството ще разгледа и възможността Министерството на отбраната да организира лятна почивка за деца от Украйна и техните придружители в България чрез предоставяне на настаняване в база на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

На вниманието на правителството ще бъде и Планът за 2025 г., свързан с изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012 – 2030 г.).

