Италия запазва военната си помощ за Украйна през 2026 г.

Италианският кабинет одобри указ за запазване на военната помощ за Украйна през 2026 г., с което подпечата коалиционен компромис след седмици дебати, които разкриха разделения относно външната политика в правителството на премиера Джорджия Мелони, съобщава Ройтерс, цитирана от БНР.

Споразумението последва заплахите на крайнодясната партия "Лига", която имаше тесни връзки с руския президент Владимир Путин преди руската инвазия в Украйна през 2022 г., да се въздържи от мярката и по този начин да изостри разривите относно позицията на Италия по отношение на войната.

Лидерът на "Лига" Матео Салвини, който е вицепремиер, твърдеше, че изпращането на допълнителна военна помощ за Украйна може да подхрани корупцията в Киев и няма да помогне за прекратяване на войната. Критиците го обвиниха в насърчаване на целите на Путин.

Новият указ е подобен на законопроектите, одобрени през последните три години, в които се посочва, че правителството ще прехвърли военни превозни средства, материали и оборудване на Украйна.

Партия "Лига" обаче заяви, че в промяна спрямо текста от 2025 г., новият указ посочва, че приоритет ще се дава на логистични и медицински артикули за гражданска употреба, както и на оборудване, необходимо за защита от ракетни и дронови удари, както и от кибератаки.

Италианският външен министър Антонио Таяни, който ръководи коалиционната партия "Форца Италия", приветства новия законопроект, който трябва да бъде одобрен от парламента в рамките на два месеца.

"Това е абсолютно балансиран указ, както и предишните. Италия ще продължи да подкрепя Украйна военно, икономически, финансово и политически", посочи той пред всекидневника "Кориере дела Сера".

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Италия е доставила 12 пакета с военна помощ на Киев, въпреки че никога не е разкривала точно какво е изпратила, заявявайки, че това е класифицирана информация, посочва Ройтерс.

Началникът на Генералния щаб на отбраната, генерал Лучано Портолано, заяви пред вестник Il Sole 24 Ore", че Италия досега е изпратила доставки на стойност над 3 милиарда евро.

Въпреки че Италия е постоянен донор на помощ за Украйна, тя изостава от други големи европейски икономики, по-специално Германия, която е изпратила военни доставки на Украйна на стойност над 15 милиарда евро, като Берлин обеща и нова помощ за още милиарди евро.

