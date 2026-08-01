Италия затвори морските и въздушните си граници с Испания

Снимка: Пиксабей

Министерството на вътрешните работи на Италия разпореди затварянето на морските и въздушните граници на страната с Испания, предаде АНСА.

Решението беше взето след анализ на най-новата постъпила информация, разгледана по-специално на заседание на Комитета за анализ на имиграцията и сигурността на границите, провело се тази сутрин в министерството на вътрешните работи и ръководено от министъра Матео Пиантедози.

Освен това след телефонен разговор между министър Пиантедози и френския му колега Лоран Нюниез, двете страни се съгласиха, че е целесъобразно да бъде засилен контролът по сухопътната граница между Франция и Италия в рамките на вече действащите споразумения за сътрудничество между полицейските служби на Франция и Италия.

Вчера италианският премиер Джорджа Мелони заговори за суспендиране на Испания от Шенген. Идеята срещна подкрепа и от Финландия и Дания, но както коментираха за Франс прес анализатори в Шенгенските правила не се предвижда изгонване на страна от Шенгенската зона за свободно движение.

Редактор "Екип на Петел",

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