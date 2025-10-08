Ива Екимова: Та той е президент, за бога!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Днес шефът на СДС Румен Христов заяви, че би трябвало да се забрани на президента Румен Радев след изтичането на мандата му за две години да участва в активната политика. Шефът на ГЕРБ Бойко Борисов нарече предложението "глупост".

Това говорене на политиците е просто скандално. Не мога да си представя как сутрин се будиш, решаваш да кажеш нещо и излизаш пред хората с това говорене, което е немислимо, неприложимо и не не съгласувано с коалиционните партньори. Просто недоумяван срещу кой точно избирател е насочено това послание.

Това коментира пред Нова тв Ива Екимова.

Как комуникационно тези хора нямат в главата си връзки, така че да говорят смислени неща и после влизат в някакъв оправдателен режим, допълни тя.

Ние сме парламентарна република и тези престрелки само разрушават доверието в институциите. Навлизаме вв едно време на предизборни кампании без обаче да се демонстрира добра култура от страна на политиците. Какъв пример е това за подрастващите? Езикът на политиката често се прехвърля и в институциите, и в обществото, и за мое огромно съжаление, и в училище, коментира педагогът Ваня Кастрева.

Според мен тази тема е просто дъвка и не е пусната случайно. Или това изказване е пуснато, за да се отвлече вниманието на хората от други теми, или за да се види как ще реагират хората, коментира журналистът Георги Иванов.

Най-интересното е, че когато трябва да се пусне едно такова бомбастично послание, в България винаги се използва президента Румен Радев. Нека имаме уважение към институциите. Против съм на президента да му се казва "Румене". Та той е президент, за бога! То първо политиците нямат уважение към институциите, то тогава ние как да имаме уважение към тях и към институциите, коментира Екимова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!