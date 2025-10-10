Ива Екимова за цензурата на ИТН: Как приемаш закон, който не си прочел правилно?

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

„Как може да гласуваш закон, който не си прочел правилно? За функционална грамотност ли говорим?”, това заяви с възмущение ПР експертът Ива Екимова в „Пресечна точка” по Нова телевизия по повод предложението на ИТН за затвор за разгласяване на лични данни.

Тя допълни, че всеки може да си търси правата в съда, ако личният му живот е накърнен от публикации, както и че самият лидер Слави Трифонов и партията му са били обект на подобни дела, някои от които са загубили. Според нея е абсурдно те да предлагат промени, защитаващи личния живот.

„Пускат се глупости, като това президентът да няма право две години да е в политиката. Появява се проблем, който Бойко Борисов решава със замах, в случая след разговор със Слави”, това коментира журналистът и сценарист Георги Иванов. Той обаче подчерта, че това не е случайно и работи за подриване авторитета на парламента. „Целта е да се каже, че в парламента нищо не става и трябва да пробваме друга държавна система”, обясни той.

