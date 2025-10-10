Ива Екимова за цензурата на ИТН: Как приемаш закон, който не си прочел правилно?
„Как може да гласуваш закон, който не си прочел правилно? За функционална грамотност ли говорим?”, това заяви с възмущение ПР експертът Ива Екимова в „Пресечна точка” по Нова телевизия по повод предложението на ИТН за затвор за разгласяване на лични данни.
Тя допълни, че всеки може да си търси правата в съда, ако личният му живот е накърнен от публикации, както и че самият лидер Слави Трифонов и партията му са били обект на подобни дела, някои от които са загубили. Според нея е абсурдно те да предлагат промени, защитаващи личния живот.
„Пускат се глупости, като това президентът да няма право две години да е в политиката. Появява се проблем, който Бойко Борисов решава със замах, в случая след разговор със Слави”, това коментира журналистът и сценарист Георги Иванов. Той обаче подчерта, че това не е случайно и работи за подриване авторитета на парламента. „Целта е да се каже, че в парламента нищо не става и трябва да пробваме друга държавна система”, обясни той.
