Ива Митева: Безсилни са и опитват да манипулират изборите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Гласуване със сканиращи устройства за бюлетините означава безсилие и ще доведе до манипулации на изборите. Това заяви Ива Митева. Според председателя на 45-ия и 46-ия парламент, когато се въвежда нова технология трябва, най-малко трябва да се направи едно сравнително проучване.

Напоследък много говорят как нямало машини никъде. Не е вярно. В Белгия се гласува от 2014 година с машини. Има 30 000 машини на всички избори и вече три пълни цикъла са минали. Къде има сканиращо устройство в Европа? Няма никъде, като изключим Русия. Помните ли битката между Ал Гор и Буш в САЩ, където гласуваха със сканиращи устройства. Тогава имаше над 29 000 недействителни бюлетини, заяви Митева.

Така че да въвеждаш при вече почти започнал активен изборен период сканиращи устройства, е ужасно. Защото машинното гласуване го въведохме от 2014 година. Да не забравяме, че имахме експеримент 2009 година във Френската гимназия. Между другото електронно преброяване на бюлетините имахме по настояване на „Демократична България“ през 2016 година в изборите за президент. В английската гимназия в пет секции се направи този експеримент, и той беше отчетен като неуспешен. А ние сега тръгваме, без проучвания и без експерименти, да го въвеждаме без отлагателен срок, продължи тя.

Имахме дистанционно електронно, спомнете си 2016 година след референдума. Отмениха го 2022 година. През 2014-та въведохме машини и сега искат да ги отменят. Виждате какъв дълъг период има, допълни в „Интервюто на деня“ докторът по конституционно право.

