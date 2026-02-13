Ива Митева: Има индикации за намеса на държавата в случая "Петрохан"

кадър: Bulgaria ON AIR

Прокуратурата изпрати в Народното събрание (НС) материали от разследването на случая "Петрохан".

"За пореден път се прави опит парламентът да се превръща в разследваща институция. Трябва да се разсекретят тези документи и истината да излезе наяве", коментира бившият председател на НС Ива Митева в предаването "Денят ON AIR".

Според нея тази организация стои на повърхността, а зад нея "ще излязат ужасяващи неща".

"Излиза информация, че ДАНС са знаели, били са уведомени, били са там. Изведнъж се оказва, че нищо не са разбрали. Странно е, че това НПО е точно там. Това е погранична зона. Това е беден район и неслучайно се държи беден. Такава охрана и толкова много оръжия да има за НПО е странно. В България има толкова защитени територии, така ли се охраняват", попита бившият председател на НС.

Митева отбеляза пред Bulgaria ON AIR и че е много е странно поведението на родителите, "въпреки неописуемата болка, която изпитват".

"Пътят, по който минава хижата, ни навежда на мисълта, че е свързана с нещо друго. Иска ми се новият кабинет да възложи на министъра на вътрешните работи отговорно да си свърши работата. Той трябва да бъде човек със силен характер. Много хора трябва да започнат да работят така, както трябва да се работи", призова тя.

Бившият председател на НС призна, че силно се надява държавата да не е "на дъното на това нещо, но има индикации в тази посока".

"Премиерът сам няма как да свърши цялата работа, особено ако няма управленски опит в изпълнителната власт", отчете Митева.

На въпрос ще се справи ли Гюров, тя отговори, че силно ѝ се иска да се справи.

"Видях, че вчера беше притеснен - когато човек е притеснен, означава, че е честен и отговорен", посочи още Митева и изрази надежда Гюров да работи с всички хора заедно, да има добър диалог и доверие между тях.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!