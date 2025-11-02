Ива Митева: Имаме петима премиери

кадър: Бтв

От тази седмица 51-вото Народно събрание има нов председател - Рая Назарян от ГЕРБ-СДС. Назарян седна на стола на Наталия Киселова, като част от ново споразумение между партньорите в управлението.

Така вече на всеки десет месеца от тази власт на ротационен принцип ще се сменят председателите на парламента. Превърна ли се този пост "в разменна монета"?

„Този пост, като че ли през последните години малко започна да се обезличава. В една парламентарна република би трябвало позицията на председател на Народното събрание да стои тежко. За съжаление, това, като че ли го започнаха, казвам го с болка, „Продължаваме промяната-Демократична България“, защото те въведоха така наречения ротационен председател“.

Това коментира в „Тази неделя“ Ива Митева, бивш председател на Народното събрание.

„Те се опитваха да го въведат и в 47-ото Народно събрание. Тогава някакси успяхме да удържим и казахме, че не е достойно такова решение. След това го видяхме и в Антикорупционната комисия - отново този ротационен председател, като че ли не успяха да разберат принципите на управление на държавата“, отбеляза тя.

„Виждаме сега, че имаме петима премиери, виждаме, че ще имаме четирима председатели на Народното събрание. Слава богу, че изборът за президента е пряк и няма да имаме и петима ротационни президенти“, заяви за Бтв Ива Митева.

„Както е тръгнало - особено като ни се дава за пример, гръцкия модел за изборна система, за служебни кабинети, какво им пречи да избират и президента от Народното събрание, така, както е в Гърция, в Италия, и да бъде ротационен“, попита тя.

По думите ѝ мястото на председателя на Народното събрание не е в Домовата книга, защото това нарушава разделението на властите.

