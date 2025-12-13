Ива Митева разкри каква опасност дебне България на изборите

Стопкадър Нова Тв

Бивш депутат направи коментар по актуалната тема на деня, който със сигурност ще има широк отзвук.

От два месеца казвам, че правителството ще падне. Всичко, което виждахме ежедневно и което ни се предлагаше, показваше този развой на събитията. Това каза бившият председател на Народното събрание Ива Митева в предаването „Събуди се" по Нова телевизия.

Когато в парламента липсва обединена опозиция, обществото само заема тази роля, заяви тя.

„Народът излезе на протеста и каза ясно, че това мнозинство не го представлява и не може да взема решения от негово име", подчерта тя.

Митева изрази скептицизъм относно възможността президентът да сформира своя партия, която да се включи в предстоящите избори. „Чисто технологично няма време за създаване на нова партия, защото процедурата е дълга. По-скоро, ако влезе в политическата игра, това ще стане чрез вече регистрирана формация или коалиция", смята тя.

Ива Митева предупреди, че ако при евентуални нови избори се появят „същите стари играчи", политическата ситуация може да се влоши още повече.

Директорът на Сатиричния театър „Ал. Константинов" Калин Сърменов изрази тревога от липсата на яснота какво следва. „Въпросът е какво правим оттук нататък - това ме плаши. Защо се избра този момент и какъв е смисълът? Хаосът, който предстои, е нещо, което наблюдаваме още от 2020 година насам", коментира той, пише cross.bg.

По думите му изборите са в основата на демокрацията, но честите избори сами по себе си не решават проблемите, допълни Сърменов. „Чуха се какви ли не приказки за диктатура. Политическата класа наистина отблъсква младите хора, но в крайна сметка ние сме тези, които сме я избрали", каза той.

Според него, ако по-голяма част от протестиращите са участвали активно в изборите, ситуацията можело да бъде различна.

Сърменов изрази съмнение, че евентуална нова политическа конфигурация около президента би донесла решение на проблемите. „За да излезем от тази ситуация, ни трябват компетентни и подготвени хора, а се оказва, че такива трудно се намират. Страната ни затъва", заяви той, като подчерта, че бъдещите управляващи трябва ясно да осъзнават ролята и функционирането на институциите.

Според финансиста Левон Хампарцумян в основата на случващото се стои смяна на поколенията и сблъсък на различни представи за бъдещето. „Има ново поколение с различни очаквания и видяхме достатъчно примери за саботажи. От тази гледна точка не бива да се учудваме, че правителството падна", каза той.

По думите му хората, които излизат на улицата, искат най-вече по-добър стандарт на живот и по-подредена държава. „Трябва да направим така, че да се откъснем от тази въпиеща арогантност и некомпетентност", допълни Хампарцумян.

