Ива Митева заби пирона на Слави Трифонов и ИТН: Превърнаха се в скопени откъм свобода политически дядовци

Кадър Ютуб

Ива Митева: ИТН се превърнаха в скопени откъм свобода политически дядовци

„Коалицията беше противоестествена и всеки от участващите в нея направи обратното на онова, което ни обещаваше по време на изборите.“ Това каза бившият председател на парламента Ива Митева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

