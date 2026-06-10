Ива Петрова: "Мини Марица -изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" се отделят от структурата на БЕХ

Снимка Булфото

"Мини Марица -изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" се отделят от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ), реши правителството днес. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг в Гранитната зала на Министерския съвет.

Тя обясни, че преструктурирането е ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост.

“Първата част на решението на Министерски съвет е именно да бъде изпълнен етап 93 от НПВУ, който предполага създаване на ново сържавмно предприятие, което да бъде едноличен собственик на въглищните предприятия, които в момента са собственост на БЕХ, и след извършване на оценка от одитор активите да бъдат прехвърлени. Това, което е важно за мен, е освен чисто административното изпълнение на този етап от НПВУ, наистина да се индикира, че реформата за корпоративно структуриране на БЕХ е част от една много по-голяма цялостна и интегрирана концепция, която касае комплекса “Марица-Изток”, посочи Петрова.

Тя отбеляза, че съществува и ангажимент за изготвяне на бизнес и финансов план на новото публично предприятие, инвестиционен план за реализация на интегрирана концепция за комплекса “Марица-Изток” и съгласуване на тези документи с национално представените синдикални организации и Държавната агенция “Национална сигурност”.

"Това, което е изключително важно за нас, е тази реформа за БЕХ, която е една малка част от големия пъзел за цялостната интегрирана концепция за комплекса “Марица-Изток”, да се случи по един последователен и прозрачен начин. Миналата седмица, по инициатива на министерството, проведохме и браншови съвети, на които поставихме началните рамки на концепцията. Диалогът премина доста конструктивно и се надявам да продължим в същия дух. Широкото участие на всички заинтересовани страни е изключително важно. Тази реформа не е просто едно формално създаване на ново дружество. Тя е една стъпка в контекста на цялостна интегрирана концепция за комплекса ”Марица-Изток”, който е изключително важен от гледна точка на енергийна сигурност. Напоследък винаги когато говорим за енергийна сигурност, неизбежно стигаме до въпроса за икономическа сигурност, конкурентоспособност и национална сигурност. Това е стрегтегичеаски въпрос, който трябва да решим”, изтъкна министърът, пише novini.bg.

Правителството е одобрило и промени, с които се урежда компенсация за енергоемки предприятия заради високите цени на тока.

“Това е едно решение, което прави ефективна компесаторни програма, която е програма във връзка с цените на електрическата енергия, но по същество е програма, която е в подкрепа на конкурентоспособността, в подкрепа на инвестициите в българската икономика. Компенсаторната програма спазва принципа на 3 по 50: подкрепа за цената на електрическата енергия за 50% от потреблението в допустими сектори с до 50% във връзка с цената и насрещен ангажимент за поне половината от получена подкрепа да бъде реализирана впоследствие в инвестиции, свързани с декаробопяизация, енергийна ефективност и подкрепа за енергийната система”, поясни Петрова с уверението, че решението е неутрално спрямо държавния бюджет, тъй като финансирането по него се осигурява от "Фонд сигурност на електроенергийната система".

“Не на последно място - предложих проект на решение на МС, което беше прието, за дерогацията за определени доставки за АЕЦ “Козлодуй”. Централата ще може да внесе от Русия продукти от желязо, стомана и други, които са необходими за изпълнение на ремонтни програми и за гарантиране на високо равнище на техническа и ядрена безопасност, радиационна защита, безопасни здравословни условия на труд, както и опазване на околната среда. С предоставената дерогацията се гарантира ядрената безопасност и безаварийната работа на централата”, заяви още министърът.

По повод "Боташ", Петрова обясни, че "в момента текат преговори на корпоративно ниво". Тя помоли за "малко търпение" и изрази вяра, че съвсем скоро правителството ще има новини по въпроса, които да обяви пред медиите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!