Ива Стоянова с бронз от Европейската купа по фехтовка

Снимка ФБ

Варненската фехтовачка Ива Стоянова продължава да блести с изявите си.

Състезателката на клуб "Черно море" спечели бронзов медал на Европейската купа в Солун, Гърция, пише на страницата на Народен спорт във Фейсбук.

При 14-годишните тя стана трета, което за пореден път показа нейната класа и успешната година, която изпраща.

