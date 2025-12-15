Ива Стоянова с бронз от Европейската купа по фехтовка
15.12.2025
Снимка ФБ
Варненската фехтовачка Ива Стоянова продължава да блести с изявите си.
Състезателката на клуб "Черно море" спечели бронзов медал на Европейската купа в Солун, Гърция, пише на страницата на Народен спорт във Фейсбук.
При 14-годишните тя стана трета, което за пореден път показа нейната класа и успешната година, която изпраща.
