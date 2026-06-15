Иван Анчев:"Калашниците" не са само етнически проблем, а корупционни мрежи, в които държавата отстъпва

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На фона на масовите арести в "Ботунец" и последвалата мащабна спецакция срещу криминалната банда на "Калашниците", въпросът за сигурността и контрола в държавата отново излезе на преден план.

Бившият заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев коментира темата за сигурността в страната и дейността на престъпните групи в студиото на "Денят ON AIR". Според него, когато се говори за подобни структури, не трябва да се бърза с публични обвинения за наличието на политически чадър, защото това би изисквало да се назоват конкретни имена и политически сили.

Анчев подчерта, че в случая по-скоро става дума за корупционни мрежи, които за съжаление, съществуват в Министерството на вътрешните работи. Според него гражданите са разбрали за съществуването на тези групи не благодарение на правоохранителните органи, а след трагичен инцидент. Той предупреди, че подобни престъпни прояви не трябва да се разглеждат единствено на базата на етнически или други специфични признаци, тъй като те обхващат проблемни социални слоеве, към които държавата трябва да обръща повече внимание.

В противен случай съществува риск от създаването на анклави на криминална престъпност, където институциите трудно биха могли или изобщо биха искали да влязат, пише novini.bg.

Анчев даде пример с Чикаго, където цели квартали и малки градчета са се отказали от собствени полицейски органи и са преотстъпили тази дейност на шерифските служби поради сериозни проблеми с правовия ред. Бившият заместник-министър посочи, че МВР трябва да извърши сериозна проверка в оперативните си служби - от районните управления и инспектори до главните дирекции, за да се изясни откога е налична оперативна информация за тези лица, какви данни са събирани и какви технически средства са прилагани спрямо тях. Това би показало дали тези криминални групи са били престъпно покровителствани през годините.

Той изрази надежда, че събраните от прокуратурата доказателства ще издържат в съдебната фаза, и отбеляза, че обществото все още няма представа колко семейства са пострадали от дейността на тези групи, включително от принудата към проституция. Анчев изтъкна, че покупко-продажбата на гласове по време на избори не е изолиран бизнес, а съпътстваща дейност на други тежки престъпления като контрабанда, проституция и рекет.

По думите му, в днешно време се наблюдава нова криминогенна среда, съставена от малки престъпни синдикати, които си взаимодействат и се заменят взаимно.

Като пример за такива структури той посочи и футболните агитки на водещи отбори, на които обществото не обръща достатъчно внимание.

На въпроса за евентуални проверки в МВР или кадрови промени, Анчев заяви, че като политическо лице в миналото не е получавал подобни сигнали, и допълни, че главният секретар е най-важната професионална фигура в министерството, която носи пряка отговорност за справянето с тези проблеми.

В заключение той изрази надежда, че ще дойде момент, в който българската полиция - по модела на скандинавските страни, ще работи изцяло в защита на гражданите и върховенството на закона, без да служи на политически интереси.

Редактор "Екип на Петел",

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