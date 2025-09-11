Иван Анчев за дроновете в Полша: Думите на президента Радев силно ме притесняват

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша е преднамерено действие, провокация. Защото ако беше инцидент със заблудил се дрон, щеше да е един или евентуално два. Но когато говорим за 29 дрона, част от които са навлезли дълбоко в полската територия, става дума за две неща - да се провери готовността на полската противовъздушна отбрана и да се провери реакцията на НАТО и на ЕС.

Това коментира за Нова тв Иван Анчев, съпредседател на атлантическия съвет в България.

Тази провокация се случи точно в деня на годишната реч на Урсула фон дер Лайен, която говори за състоянието на съюза. Така че от тази гледна точка станалото може да се разглежда многопланово и да си направим изводите кой как реагира, коментира той.

НАТО реагира както трябва, но има други аспекти, които трябва да се отбележи. Вижте, когато срещу нас е изправена враждебна сила, ние трябва да реагираме по всички възможни военни начини и средства, коментира той.

Политическите реакции също са многозначителни. България даде адекватна позиция, която е абсолютно солидарна със случилото се с Полша. Но у мен буди притеснение изявлението на президента Румен Радев. Той съвсем мъгляво изрази някакви притеснения за някаква ескалация на ситуацията, посочи той.

Реакцията на Тръмп също е много противоречива и неясна. Какво означава това, че ще действаме? Трябва да разберем какво каза Тръмп вчера, а след това да видим какво ще последва, обясни той.

