Иван Бедров: ИТН е световен феномен! А се чудят защо всички им се подиграват

Кадър Нова

Журналистът Иван Бедров написа мнението си за Слави Трифонов и партията му ИТН:

"ИТН е световен феномен - тв шоу ражда партия, която печели изборите, ама отказва да прави правителство. След това подкрепя реформаторско правителство, ама го сваля малко по-късно. Накрая влиза в правителство с тези, които свали от власт в началото. После това нещо пада, а ти се чудиш защо всички ти се подиграват. И всичко това само за 5 години.", пише той

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!