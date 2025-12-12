реклама

Иван Бедров: ИТН е световен феномен! А се чудят защо всички им се подиграват

12.12.2025 / 16:15 1

Кадър Нова 

Журналистът Иван Бедров написа мнението си за Слави Трифонов и партията му ИТН:

"ИТН е световен феномен - тв шоу ражда партия, която печели изборите, ама отказва да прави правителство. След това подкрепя реформаторско правителство, ама го сваля малко по-късно. Накрая влиза в правителство с тези, които свали от власт в началото. После това нещо пада, а ти се чудиш защо всички ти се подиграват. И всичко това само за 5 години.", пише той

 

kjk (преди 29 минути)
Рейтинг: 162204 | Одобрение: 17814
Шоумени сър,не знаят какво искат и го обръщат на шоу!!!;)Ухилен:devil: Когато палячовците влязат в двореца не стават царе,а двореца става в цирк!!!УхиленАнгелче:devil:

