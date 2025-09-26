Снимка: Булфото, архив

Бившият главен прокурор Иван Гешев вече е адвокат. Той е регистриран в адвокатската колегия в Перник, става ясно от Регистъра на адвокатите.

Той е вписан като член на адвокатурата от 23 септември с два адреса – софийски и пернишки.

Гешев се опита да стане адвокат скоро след отстраняването му като главен прокурор от Висшия съдебен съвет, но му беше отказано.

Bulgaria ON AIR припомня, че Гешев поиска да бъде вписан и като адвокат в кюстендилската адвокатска колегия през 2023 г., но това не се случи.

