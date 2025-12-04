Иван Хиновски: Ще дойде моментът, в който няма да има въобще топлина

снимка: Булфото

Множеството аварии на "Топлофикация София“ се дължат на недостатъчно средства, които се отпускат за поддръжка на мрежата. Топлофикационните мрежи работят в режим на системно недофинансиране.

Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски, организатор на провелия се днес Национален дискусионен форум на тема "Топлофикация и декарбонизация: Европейски изисквания, енергийна ефективност, национални решения", където се е поставил много остро въпросът за адекватното финансиране на топлопреносните предприятия така, както се финансират електропреносните мрежи със средства за поддръжка и за развитие.



"И още по-тежко ще става, като ще дойде моментът, в който няма да има въобще топлина. Защото не може да се иска от едно дружество да работи без поддръжка, без инвестиции, без реновации на мрежата. Преди 20 години се сменяха всяка година по 100 км топлопреносна мрежа. Преди 15 години станаха 20 км, след това станаха 5 и сега въобще не се отчита подмяна на топлопреносната мрежа.“



Според госта "Топлофикация София“ не разполага с всички схеми на подземните комуникации, които е необходимо, което също според него се дължи на липсата на финансиране. "За това нещо се изисква проект от неколко милиона, за да се възстановят старите схемни решения, да се направят екзекутиви на изпълнените топлопреносни мрежи и да се поиска качество на ремонтите,“ посочи той и обясни, че средства могат да се намерят от различните европейски модернизационни програми, но големият проблем в България е липсата на компетентност в редица държавни институции и органи.



Хиновски е категоричен, че топлофикацията ще бъде ключова в бъдеще, когато технологиите и бъдещите енергийни политики постепенно ще направят отоплението с климатици изключително нерентабилно и скъпо – това е и един от изводите, изведен от провелия се дискусионен форум. "Ще дойде момент, когато всички ще разберат, че топлофикацията е най-изгодното, най-сигурно и най-надеждното нещо,“ посочи гостът и добави, че парадоксът е, че всички частни топлофикационни дружества работят устойчиво и стабилно, само държавната е пред фалит. "За да се развива и да остане в експлоатация, "Топлофикация София“ трябва коренно да се промени политиката, като първото, което трябва да направи, е програма за капитализация. Необходимо е да се изготви национална програма за оздравяването на държавната топлофикация,“ заключи експертът.

