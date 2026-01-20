Иван Хиновски: Строителството на Седми и Осми реактор на АЕЦ "Козлодуй" би струвало 25 милиарда долара

кадър: Bulgaria ON AIR

На 5 януари бившият енергиен министър Румен Овчаров заяви в студиото на "Денят ON AIR": "В момента са сложени мембрани с метални пръти, че не могат да се отворят, ако се наложи. Рискът е, че там може да се получи такъв разрив, че ще ни се видят шега много от авариите досега. България няма държавен технически надзор. Съдовете под налягане не се контролират от никого. Има т.нар. ведомствен технологичен контрол".

Иван Хиновски определи изказването като "некомпетентно и подвеждащо, сеещо заблуди и страх".

"Учудващо е, че един човек с професия ядрена енергетика може да прави такива безотговорни изказвания в област, за която има претенции да е компетентен.

Толкова сложни процеси има в една атомна електроцентрала, че е невъзможно човек да разбира от всички", каза председателят на Българския енергиен и минен форум.

Неговата компетентност е именно аварии в атомни електроцентрали.

Иван Хиновски изтъкна, че две предишни ръководства на атомната електроцентрала не са заявили доставка на резервни части. Последната смяна е направена през 2022 година, а гаранцията е изтекла 2024 г.

"Днешното ръководство прави всичко възможно да компенсира с дерогацията заради Русия. Не мога да си представя по-компетентен екип от сегашния. Спекулация е, че това е некомпетентно ръководство", заяви ядреният експерт.

Хиновски изрази притеснението си, че се правят внушения как с тази спукана мембрана може да последва тежка ядрена авария.

В ефира на Bulgaria ON AIR гостът категорично заяви, че никоя авария не започва от турбогенератора.

"Не мога да си обясня тази антиядрена позиция. От БЕХ много хора ме питат за това и тези хора утре ще станат противници на ядрената енергетика", опасява се Иван Хиновски.

По думите му проблемът е, че един парогенератор е напълнен с грешен флуид.

Строителството на Седми и Осми реактор на АЕЦ "Козлодуй" би струвало 25 милиарда долара.

"Гледайте цената на електроенергията. Никой не прави сметка, че цената на електроенергия ще бъде два пъти по-ниска от базовата. 130 евро на мегаватчас ще е себестойността", подчерта Хиновски.

